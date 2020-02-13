NASA astronot arıyor! Astronot olmak için aranan şartlar neler?

NASA internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.
Yüksek lisans derecesi yerine bakın hangi kriterleri arıyorlar
Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler. Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor:
İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak
Osteopatik tıp doktoru olmak
Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek
ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı.
(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?
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