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NASA astronot arıyor! Astronot olmak için aranan şartlar neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni astronot alacağını duyurdu. İstihdam duyurusunda işe alınacak astronotların Ay ve Mars'ta görevlendirileceği bilgisi verildi. Uzay ajansı, 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını alacağını duyurdu. Peki astronot olmak için aranan şartlar neler? İşte bu sorunun cevabı...

NASA internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.

Yüksek lisans derecesi yerine bakın hangi kriterleri arıyorlar

Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler. Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor:
İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak Osteopatik tıp doktoru olmak Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı. (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)

V'nin değeri nedir?

V'nin değeri nedir?
a) 2volts b) 4volt c) 4.5volt d) 6volts

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün b) 30 gün c) 28 gün d) 27 gün

Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?

Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?

CEVAPLAR

CEVAPLAR
b) 4volt
a) 26 gün
Doğru cevap 'd' şıkkı
Doğru cevap 'c'şıkkı
Doğru cevap 'c' şıkkı
Doğru cevap 'c' şıkkı
Doğru cevap 'b' şıkkı
Doğru cevap 'b' şıkkı
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NASA astronot

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