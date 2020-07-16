NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktı

YÜRÜYÜŞÜN 7 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor. Cassidy, Nisan başında Soyuz MS-16 uzay görevinin bir parçası olarak, Behnken ise geçtiğimiz haftalarda NASA ve SpaceX tarafından başlatılan 2011 yılından bu yana ABD topraklarından ilk uzay uçuşunda ISS ekibine katılmıştı.

