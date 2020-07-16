HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktı.

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında yürüyüşe çıktı

YÜRÜYÜŞÜN 7 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor. Cassidy, Nisan başında Soyuz MS-16 uzay görevinin bir parçası olarak, Behnken ise geçtiğimiz haftalarda NASA ve SpaceX tarafından başlatılan 2011 yılından bu yana ABD topraklarından ilk uzay uçuşunda ISS ekibine katılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Şaşırtan tepki! 226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dediŞaşırtan tepki! 226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dedi
Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Diğer Haberler
Mahallenin girişine ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı

Şaşırtan görüntü! Mahallenin girişine bu yazıyı astı

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüntülendi

Çok nadir görülüyor! Türkiye'de görüntülendi

Şaşırtan tepki! 226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dedi

Şaşırtan tepki! 226 promil alkollü çıkınca ‘maşallah’ dedi

Instagram’dan tek bir post için milyonlar kazanıyorlar! İşte Instagram’ın zenginleri

Instagram’dan tek bir post için milyonlar kazanıyorlar!

Masalarına konan gergedan böceklerine dondurma ikram ettiler

Şaşırtan olay! Dondurma ikram ettiler

Okla kafasından vurulan ördek üç ay sonra kurtarıldı

Okla kafasından vurulan ördek üç ay sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.