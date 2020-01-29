NASA astronotundan 'Ay fotoğrafı' itirafı

Dünyamızın tek doğal uydusu Ay’da atılan ilk adımın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak bu görev ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası hala kesilmiş değil.

Apollo 11 görevi Neil Armstrong ile birlikte Ay’a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti.

Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong’un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.

