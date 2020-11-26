NASA astronotundan ilk paylaşım

Özel uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, "Crew-1" adı verilen kapsül ile 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımıştı.

SpaceX’e ait uzay aracı, 27 saat süren bir yolculuktan sonra ISS'ye ulaşmış, 4 astronot yörüngedeki görevlerine başlamıştı.

Söz konusu görev şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu olarak tarihe geçmişti.

NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacak.

Tarihi görev ile ISS'deki mesaisine başlayan Victor Glover ISS'den ilk görüntüleri paylaştı.

Ancak Glover gezegenimizden yaklaşık 400 kilometre yukarıdan görüntüler paylaşan ilk astronot değil.



