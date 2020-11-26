HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. NASA astronotundan ilk paylaşım

NASA astronotundan ilk paylaşım

26.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
NASA astronotundan ilk paylaşım

SpaceX'in tarihi görevi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronot Victor Glover yörüngeden Dünya'yı gözler önüne seren ilk paylaşımını yaptı

Özel uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, "Crew-1" adı verilen kapsül ile 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımıştı.

SpaceX’e ait uzay aracı, 27 saat süren bir yolculuktan sonra ISS'ye ulaşmış, 4 astronot yörüngedeki görevlerine başlamıştı.

Söz konusu görev şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu olarak tarihe geçmişti.

NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacak.

Tarihi görev ile ISS'deki mesaisine başlayan Victor Glover ISS'den ilk görüntüleri paylaştı.

Ancak Glover gezegenimizden yaklaşık 400 kilometre yukarıdan görüntüler paylaşan ilk astronot değil.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda buldu! Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda buldu!
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Yıllardır yaşadığı evinde gardırobun arkasında gizli bir oda buldu!

Yıllardır yaşadığı evinde gizli bir oda buldu!

2,5 metrelik piton Avustralyalı ailenin banyosunu tarumar etti

2,5 metrelik piton banyoyu tarumar etti

Bu nasıl iş? Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı

Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da hizmete girdi

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da hizmete girdi

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Ünlü doktorun görüntüleri olay yarattı!

Ünlü doktorun görüntüleri olay yarattı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.