NASA Ay'da kullanılacak astronot kıyafetlerini 'suya indirdi'

NASA Artemis Projesi kapsamında tekrar Ay'a gitmenin planını yapıyor. Bu planlama ile birlikte NASA da hazırlıklarına başlamış durumda. Yeniden buluşmada en önemli nokta ise astronotların giyeceği kıyafetler. Titizlikle hazırlanan bu kıyafetler, belirli testlere girmeye başladı bile.

NASA'NIN ASTRONOT KIYAFETLERİ SU TANKINDA

Daily Mail'de yer alan habere göre, NASA Ay'a gidişte kullanılacak astronot kıyafetlerinin testlerini gerçekleştirmeye başladı. NASA testler için ise Houston'da bulunan merkezini seçti. Bu merkezde astronot kıyafetleri, su tankına sokuldu. Böylece kıyafetlerin yer çekimsiz ortamda nasıl çalışacağına dair veriler elde ediliyor.

İnsanlığı bir kez daha Ay'a çıkartacak Artemis Görevi'nin 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu görevde biri kadın iki astronot, NASA tarafından Ay'a yollanacak.

