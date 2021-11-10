HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi

10.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı.

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi

Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), eski Başkan Donald Trump döneminde belirlemiş olduğu 2024 yılına kadar Amerikalı astronotları Ay'a gönderme hedefini en az bir yıl erteledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden tarafından atanan NASA Başkanı Bill Nelson, "Trump hükümetinin insanlı araçla 2024 yılında Ay'a inme hedefi teknik açıdan yapılabilir değildi" dedi. Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nelson, "Artemis 3 misyonunun en erken 2025 yılında başlayabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Trump hükümetinin 2019 yılında yaptığı açıklamaya göre, Artemis misyonu ile 2024'e kadar, aralarında ilk kez kadınların da bulunacağı ABD'li astronotların yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yapması öngörülüyordu.

Astronotları Ay'a götürecek Artemis misyonu için ayrılan bütçenin aşılması ve proje ile ilgili hazırlıkların öngörülenden daha uzun sürmesi nedeniyle gözlemciler 2024 hedefine ulaşılabileceğine kuşkuyla bakıyordu. NASA Başkanı Nelson, bunun yanı sıra Ay misyonuna ilişkin yaşanan hukuki sürecin de gecikmeye yol açtığını ifade etti.

Blue Origin davayı kaybetti

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX'in astronotları Ay'a götürecek ilk ticari aracın yapımı için geçen Nisan ayında NASA ile anlaşma sağlamıştı.

Ancak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 2 milyar 900 milyon dolarlık siparişin rakip firmaya verilmesine itiraz ederek, Space X ve NASA hakkında dava açmıştı. Geçen Perşembe günü sonuçlanan davada, Blue Origin'in itirazı kabul edilmedi, NASA da Space X ile çalışması sürdüreceğini açıkladı.

NASA Başkanı Nelson, bu hukuki süreç nedeniyle projede yedi ay kaybettiklerini söyledi.

Artemis misyonunda dört astronotu taşıyan uzay aracı Orion'un Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından iki astronotun Space X tarafından geliştirilecek araca geçerek Ay'a iniş yapması öngörülüyor.

ABD, Apollo misyonu çerçevesinde 1969 ile 1972 yılları arasında Ay'a toplam 12 astronot gönderdi. NASA'nın son Ay projesine, Yunan mitolojisine göre Apollo'un ikiz kardeşi olan av ve Ay tanrıçası Artemis'in adı verildi.

Reuters,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
NASA'dan üzen karar! ErtelendiNASA'dan üzen karar! Ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.