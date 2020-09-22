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NASA, Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe peşinde

22.09.2020 22:44 | Son Güncelleme

NASA, 2024 yılında Ay'a iki astronot göndermeyi planladığı program için 28 milyar dolar bütçeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

NASA, Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe peşinde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 yılında Ay'a biri kadın, iki astronot göndermeyi planladığını duyurdu.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, bütçenin 3,2 milyarlık ilk diliminin Noel'e kadar ABD Kongresi tarafından onaylanması hâlinde 2024'te bu misyonu gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Ancak Bridenstine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle bütçenin onaylamama ihtimali olduğunu belirtti. Bridenstine, ABD'de her zaman bu tür kritik seçimler öncesi NASA projelerinin "siyasi risklerle" karşılaştığını söyledi.

Bu kez farklı yere inecek

Gazetecileri telefon bağlantısı üzerinden bilgilendiren Bridenstine, "Artemis" adlı program kapsamında fırlatılacak roketle birlikte gönderilecek olan kapsülle iniş yapmaları planlanan astronotların bir hafta Ay'da kalacağını söyledi.

NASA yöneticisi, astronotların Güney Kutbu'na ineceğini belirterek 1969-1972 yılları arasında Ay'ın ekvator bölgesine yapılan Apollo inişlerinin gerçekleştirildiği alanların plan dâhilinde olmadığını sözlerine ekledi.

Üç proje yarışıyor

Ay'a inecek uzay aracını geliştirmek için üç ayrı proje yarış hâlinde.

Bunlardan ilki, kurucusu Amazon'un CEO'su Jeff Bezos olan Blue Origin şirketine ait. Blue Origin'in bu projedeki ortakları LockheedMartin,NorthropGrummanveDraper. Diğer ikisi ise Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle bir başka ABD'li şirket olan Dynetics tarafından yürütülüyor.

DW,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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