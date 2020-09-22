NASA, Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe peşinde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 yılında Ay'a biri kadın, iki astronot göndermeyi planladığını duyurdu.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, bütçenin 3,2 milyarlık ilk diliminin Noel'e kadar ABD Kongresi tarafından onaylanması hâlinde 2024'te bu misyonu gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Ancak Bridenstine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle bütçenin onaylamama ihtimali olduğunu belirtti. Bridenstine, ABD'de her zaman bu tür kritik seçimler öncesi NASA projelerinin "siyasi risklerle" karşılaştığını söyledi.

Bu kez farklı yere inecek

Gazetecileri telefon bağlantısı üzerinden bilgilendiren Bridenstine, "Artemis" adlı program kapsamında fırlatılacak roketle birlikte gönderilecek olan kapsülle iniş yapmaları planlanan astronotların bir hafta Ay'da kalacağını söyledi.

NASA yöneticisi, astronotların Güney Kutbu'na ineceğini belirterek 1969-1972 yılları arasında Ay'ın ekvator bölgesine yapılan Apollo inişlerinin gerçekleştirildiği alanların plan dâhilinde olmadığını sözlerine ekledi.