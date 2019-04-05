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NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:08 | Son Güncelleme

NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.

ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.

Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Ay RS-25 roket motoru Space Launch System (SLS) Stennis Uzay Merkezi

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