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NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak! Nokia ile anlaşıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.

NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak! Nokia ile anlaşıldı

NASA ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

NOKIA'YA AİT ŞİRKETE 14 MİLYON DOLAR AKTARILDI

CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek. (AA)

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