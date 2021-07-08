NASA Başkanı Nelson'dan UFO açıklaması: Evrende yalnız değiliz!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, şu sıralar UFO'lara ve dünya dışı yaşama yönelik dikkat çeken açıklamaları ile gündemde. Aynı zamanda eski bir astronot olan 78 yaşındaki Nelson, dünya dışı hakkında verdiği demeçlerle sürekli merak uyandırıyor. NASA Başkanı'nın son verdiği demeçler de oldukça çarpıcı.

NASA AKTİF OLARAK İŞARETLER ARIYOR

Bill Nelson, salı günü verdiği bir röportajda, yaşamın Dünya dışında evrenin başka yerlerinde de var olabileceğini söyledi ve NASA'nın aktif olarak işaretler aradığını belirtti. Nelson, "Eğer 13,5 milyar yıllık çok büyük bir evrene sahipseniz, başka bir Güneş'e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı diye soruyorsanız; evet derim. Bu yüzden uzaydan akıllı bir yaşam olduğuna dair bazı göstergeler alacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Nelson, NASA’nın yıllardır akıllı yaşam arayışına dahil olduğunu söyledi ve ajansın Güneş sistemimizdeki gezegenlerde ve kozmosun başka yerlerinde yaşam aradığını kaydetti.

"EVRENDE YALNIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bill Nelson, ikinci demeciyle ise UFO'ların gerçek olup olmadığı yönündeki tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

NASA Başkanı, "Yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum" dedi ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı UFO raporunun gizli bir versiyonunu okuduğunu ve evrende yalnız olmadığımızı hissettiğini söyledi.

