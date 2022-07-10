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NASA böyle duyurdu! 'Tamamen yanıldık'

10.07.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahminiyle ilgili bir açıklama yaptı. Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirterek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.

NASA böyle duyurdu! 'Tamamen yanıldık'

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.

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"TAMAMEN YANILDIK"

Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirterek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullandı.

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Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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