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NASA Buzulları İncelemek Üzere 1 Milyar Dolarlık Uydu Fırlattı

15.09.2018 23:47 | Son Güncelleme

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dünyadaki buz tabakası, buzullar, deniz buzu ve vejetasyondaki değişimi lazerle inceleyecek bir uydu fırlattı. 1 milyar dolarlık proje çerçevesinde ICESat-2 uydusu kutup bölgeleri üzerinde inceleme yapacak

NASA Buzulları İncelemek Üzere 1 Milyar Dolarlık Uydu Fırlattı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dünyadaki buz tabakası, buzullar, deniz buzu ve vejetasyondaki değişimi lazerle inceleyecek bir uydu fırlattı. 1 milyar dolarlık proje çerçevesinde ICESat-2 uydusu kutup bölgeleri üzerinde inceleme yapacak.

NASA yetkililerinden Michael Freilich, ICESat uydularının Grönland ve Antarktika buzullarındaki erimenin, deniz seviyesi yükselmesinde ne denli rol oynadığını inceleyeceğini söyledi

NASA verilerine göre, buz katmanlarında yalnızca son bir yılda yaşanan erime, tüm dünyada deniz seviyesinin bir milimetre yükselmesine yol açtı.

Northrop Grumman şirketi tarafından yapılan ICESat-2 uydusu, ölçümü lazerle yapacak. Araç tarafından gönderilen lazer ışınının dünya yüzeyinden geri yansıma süresi üzerinden yapılacak ölçümle buz yüzeylerindeki incelme miktarı hesaplanacak. Araç ilk gönderilen ICESat uydusuna oranla 250 kat daha fazla bilgi toplayabilecek şekilde yapıldı. Son gönderilen bu ikinci ICESat uydusu saniye başına 10 binin üzerinde lazer ışını gönderebilecek kapasiteye sahip. Lazerin dünya yüzeyinden araca geri yansımasıysa saniyenin bir milyarda biri süresinde gerçekleşecek.

Uydu aynı zamanda, vejetasyon, kar tabakaları ve nehir yüksekliklerini de hesaplayacak. Bu hesaplamalar ormanlardaki karbon gazı miktarı ölçümü, sel ve kuraklık önlemleri, yaban hayatı davranışları konusundaki araştırmalarda kullanılacak.

ICESat-2 uydusunun fırlatımında son kez Delta 2 roketi kullanıldı. Roket en son 1989’da GPS uydusu fırlatımında kullanılmıştı.

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