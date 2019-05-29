NASA çalışanı Serkan Gölge serbest

ABD vatandaşlığı bulunan Gölge'nin tutukluluğu Washington ile Ankara arasında gerilime neden olan konulardan biriydi.Türkiye'de Gülen yapılanması üyeliğinden tutuklanarak üç yıl önce hapse giren NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Serkan Gölge'nin bugün cezaevinden tahliye edildiğine dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Ortagus, hem ABD hem de Türkiye vatandaşı olan Gölge'nin "bir an önce evine dönebilmesinin" sağlanması için Türk yetkililere çağrıda bulundu. Ortagus, Gölge'nin davasının yanı sıra ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğinde görev yapan personelinin tutuklu yargılandığı davayı da takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ABD uzun süredir Gölge ve diğer tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapıyordu.

Tahliye gerekçesi belli değil

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, Gölge'nin tahliye sebebini belirtmedi ancak "doğru şeyin yapıldığını" söyledi.