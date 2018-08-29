NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

En son Soğuk Savaş döneminin en hararetli dönemlerinden biri olan 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin’nın istifası NASA’da bir ilk oldu.

Robb Kulin, 18 bin 300 aday arasından seçilen 12 kişilik ‘NASA 2017' sınıfında astronot adayı olarak iki senelik eğitim almaya hak kazanmıştı.

NASA’dan ABD basınına yapılan açıklamada Robb’un istifası doğrulandı. NASA ayrıca, ‘NASA 2017' sınıfının mevcudunun 11 kişiye düştüğünü ve Kulin'ın yerine herhangi bir başka adayın alınmayacağını açıkladı.

NASA'nın aynı açıklamasında Kulin'den önce NASA'nın en son astronot adayı istifası ile Brian O'Leary'nin ve hemen ardından John Llewellyn'in 1968'de gerçekleşen istifaları zamanında karşılaşıldığı belirtildi.

NASA 2017 programına katılmak için 3 defa başvuran ve son başvurusunda kabul edilen Kulin, programa seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Umarım, tasarladığım bileşenlere sahip bir araçla bir gün uçacağım" sözleri ile mutluluğunu dile getirmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor. İşte o sorular...

1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir? A. Metabolik enerji B. Potansiyel enerji C. Kinetik enerji D. Manyetik enerji

A. Genç bir Güneş sistemi B. Yıldız kümesi C. Toz ve gaz bulutu D. Bir tür kara delik

16 / 23 10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur C. En fazla stres yaratan insanları sakinlştirmeye çalışım D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım