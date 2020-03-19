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NASA da evden çalışma sistemine geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

NASA, iki görevlide Kovid-19 çıkması üzerine "evden çalışma" sistemine geçti.

NASA da evden çalışma sistemine geçti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu.

Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda Kovid-19'a rastlanmıştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında 155 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 464 vaka görüldü.

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evden çalışma NASA yeni tip koronavirüs

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