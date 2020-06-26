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NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ay’a gönderilecek uzay aracındaki tuvaletlerin tasarımı için bir yarışma başlatan NASA, birinciye 35 bin dolar (yaklaşık 240 bin TL) ödül vaat ediyor.

NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

Artemis projesi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlayan NASA, astronotların kullanacağı tuvalet için tasarım yarışması başlattı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını isteyen NASA, birincilik ödülünü de 35 bin dolar (yaklaşık 240 bin TL) olarak açıkladı.

NASA’dan yapılan açıklamada Ay’daki yerçekiminin Dünya’nın yerçekiminin yaklaşık olarak altıda biri olması nedeniyle vücut sıvılarının yavaş hareket ettiği vurgulandı ve tuvaletlerin hem Ay yerçekiminde hem de mikro yerçekimli ortamda çalışmak için tasarlanması istendi.

Tuvalet yarışmasının Proje Müdürü Mike Interbartolo, "Kesinlikle misyonun ana odak noktası bu değil. Ay'a geri dönmeyeceğiz, bu nedenle Ay'a tuvaletimizi yaptığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Yarışma başvuruları 17 Ağustos’ta son bulacak.

NASA’nın Artemis programı için yetiştirdiği 13 astronot adayı programı başarıyla bitirerek geçtiğimiz aylarda mezun olmuştu.

NASA geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ay'a ayak basan ilk insanın bir kadın astronot olacağını duyurmuştu. Bu kişinin mezun olan altı kadın astronotun arasından seçilebileceği belirtiliyor.

Astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan insanlı Ay görevinde ve 2030'lu yıllarda hayata geçmesi beklenen ilk insanlı Mars görevinde yer alacak.

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