NASA duyurdu: Birkaç asteroit Dünya'nın yakınından geçecek

Dünya için pek çok kıyamet senaryosu var. Bu senaryolardan bazıları potansiyel bir asteorit çarpması ile ilgili. Böyle bir olayın ihtimali dahi bizi korkutmaya yetiyor. NASA ise bu korkuların yaşandığı bir vakitte yeni veriler ile karşımıza çıktı.

ASTEROİTLER DÜNYA'YA TEĞET GEÇECEK

ABD basınında çıkan haberlere göre, birkaç asteroit önümüzdeki haftalarda Dünya'nın yakınından geçecek.

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden alınan verilere göre, Dünya'nın yakınından geçecek olan asteoritlerden bir tanesi "2004 UE" adını taşıyor.

EMPIRE STATE İLE AYNI BÜYÜKLÜKTE

"2004 UE", neredeyse ABD'nin simge yapılarından biri olan Empire State binası ile aynı büyüklüğe sahip.

"2004 UE", 13 Kasım'da Dünya'dan 2,6 milyon mil uzakta olacak. Bu güvenli bir mesafe gibi görünse de, komşumuz Venüs'ten çok daha yakın olacağı anlamına geliyor.

Kasım ayı sonuna kadar gezegenimize 2004 UE'nin dışında pek çok asteroit yaklaşacak.

Ancak korkmayın, uzmanlara göre yakın zamanda herhangi bir tehlike söz konusu değil.

NASA'NIN ASTEROİD PLANI

NASA, daha önce Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurmuştu.



