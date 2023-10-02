NASA'dan çarpıcı karar! 1,2 milyar dolarlık görev ertelendi

Psyche asteroid görevinin başlangıçta 5 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Ancak Space.com tarafından yayınlanan bir rapora göre Psyche görevi 12 Ekim'de SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak.

Fırlatmadaki gecikme, NASA ekibinin Psyche uzay aracının nitrojen soğuk gaz iticilerini kontrol etmek için kullanılan parametrelerin doğrulanmasını tamamlamasına olanak tanıyacak.

Programdaki değişiklik NASA, SpaceX ve Psyche görev yöneticilerinin Kennedy Uzay Merkezi'nde uçuşa hazırlık incelemesi yaptıkları gün duyuruldu.

FALCON HEAVY İÇİN İLK NASA GÖREVİ

Psyche, NASA'nın Uzay Fırlatma Sisteminden sonra şu anda kullanımda olan en güçlü ikinci roket olan Falcon Heavy için ilk NASA görevi olacak.

Psyche Misyonu 12 Ekim'de başlatılacak. Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 170 mil genişliğindeki (280 kilometre) uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.

Psyche'nin büyük miktarda platin, altın, demir ve nikel gibi değerli madenler içerdiği öne sürülüyor. Asteroide 10 kentilyon dolar değer biçiliyor.

