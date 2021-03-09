NASA'dan çok önemli Salda Gölü açıklaması

NASA, uzay aracının indiği ve bir zamanlar sular altında olduğuna inanılan Mars'ın Jezero Krateri'ndeki mineral ve kaya yapısına yeryüzündeki en benzer yapıda olan mineral ve taş tortularının Salda'da olduğunu açıkladı.

Mars'taki Jezero Krateri'ndeki deltanın ve uzun zaman önce kurumuş gölün çevresinde tortulaşmış olduğu düşünülen kalıntılardaki saklı fosilleşmiş mikrobiyal yaşam izlerini arayan bilim insanları, Salda Gölü'nden elde edilen verilerden

faydalanabilirler.

NASA'nın bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurbuchen, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.

Amerikalı ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi 2019 yılında Salda Gölü'nün kenarında araştırma yapmışlardı. Gök mavisi su rengine ve beyaz sahile sahip bu göl Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor.

Bilim insanları, gölün çevresinde büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalit olarak adlandırılan kalıntıların mikropların yardımıyla oluştuğuna inanıyorlar.