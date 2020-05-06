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NASA'dan Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filmine 'ilham verici' yanıt!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile yakışıklı oyuncu Tom Cruise'u bir araya getirecek uzay filmi projesinde yeni bir gelişme yaşandı. NASA'nın üst düzey yetkilisi Jim Bridenstine, söz konusu film için konuştu, filme dair umut verici açıklamalar yaptı.

NASA'dan Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filmine 'ilham verici' yanıt!

Elon Musk birçok fütürist projesi ile meraklıların ilgisini topluyor. Özellikle uzay çalışmaları konusunda SpaceX ile deyim yerindeyse devrim yaratan Musk, bu zamana kadar birden fazla sektörde yer aldı. Fakat geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, onun hiç deneyimlemediği bir sektöre daha gireceğini bizlere gösterdi. O sektör de sinema sektörünün ta kendisiydi. Çıkan haberlere göre Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda bir film çekmeye karar verdi. İkili soluğu ise NASA'da aldı ve film projesinin gerçekleşebilmesi için NASA ile görüşmelere başladı. NASA ile yapılan görüşmeler ne durumda bilinmez ama bir NASA yetkilisinin bugün yaptığı açıklamalar bize görüşmelerin seyri hakkında ipuçları veriyor.

'POPÜLER MEDYAYA İHTİYACIMIZ VAR'

NASA'da üst düzey yetkili olarak görev alan Jim Bridenstine, resmi Twitter hesabı üzerinden Musk ve Cruise'un filmi hakkında açıklamalar yaptı. Bridenstine, Twitter hesabı üzerinden 'Yeni nesil mühendislere ve bilim adamlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var.' açıklamasında bulundu. Yetkilinin tweet'ine bakılırsa NASA, Elon Musk ve Tom Cruise'un filmi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçecek ve iddialı bir yapım olacak. Açıklama yapılan mecra Twitter olunca, Elon Musk'ın sessiz kalması beklenemez. Zaten Musk da bu beklentileri boşa çıkartmadı.

Elon Musk Tweet

ELON MUSK TWEET'E KAYITSIZ KALAMADI

Elon Musk, NASA yetkilisi Bridenstine'ın tweet'ine 'çok eğlenceli olmalı' sözleriyle yanıt verdi. Hem Jim Bridenstine'ın hem de Elon Musk'ın tweet'ine bakarsak bizi eğlenceli ve bir örneği daha olmayacak şekilde iddialı bir film bekliyor.

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