NASA'dan Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filmine 'ilham verici' yanıt!

Elon Musk birçok fütürist projesi ile meraklıların ilgisini topluyor. Özellikle uzay çalışmaları konusunda SpaceX ile deyim yerindeyse devrim yaratan Musk, bu zamana kadar birden fazla sektörde yer aldı. Fakat geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, onun hiç deneyimlemediği bir sektöre daha gireceğini bizlere gösterdi. O sektör de sinema sektörünün ta kendisiydi. Çıkan haberlere göre Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda bir film çekmeye karar verdi. İkili soluğu ise NASA'da aldı ve film projesinin gerçekleşebilmesi için NASA ile görüşmelere başladı. NASA ile yapılan görüşmeler ne durumda bilinmez ama bir NASA yetkilisinin bugün yaptığı açıklamalar bize görüşmelerin seyri hakkında ipuçları veriyor.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

'POPÜLER MEDYAYA İHTİYACIMIZ VAR'

NASA'da üst düzey yetkili olarak görev alan Jim Bridenstine, resmi Twitter hesabı üzerinden Musk ve Cruise'un filmi hakkında açıklamalar yaptı. Bridenstine, Twitter hesabı üzerinden 'Yeni nesil mühendislere ve bilim adamlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var.' açıklamasında bulundu. Yetkilinin tweet'ine bakılırsa NASA, Elon Musk ve Tom Cruise'un filmi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçecek ve iddialı bir yapım olacak. Açıklama yapılan mecra Twitter olunca, Elon Musk'ın sessiz kalması beklenemez. Zaten Musk da bu beklentileri boşa çıkartmadı.