NASA'dan Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filmine 'ilham verici' yanıt!

Elon Musk birçok fütürist projesi ile meraklıların ilgisini topluyor. Özellikle uzay çalışmaları konusunda SpaceX ile deyim yerindeyse devrim yaratan Musk, bu zamana kadar birden fazla sektörde yer aldı. Fakat geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, onun hiç deneyimlemediği bir sektöre daha gireceğini bizlere gösterdi. O sektör de sinema sektörünün ta kendisiydi. Çıkan haberlere göre Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda bir film çekmeye karar verdi. İkili soluğu ise NASA'da aldı ve film projesinin gerçekleşebilmesi için NASA ile görüşmelere başladı. NASA ile yapılan görüşmeler ne durumda bilinmez ama bir NASA yetkilisinin bugün yaptığı açıklamalar bize görüşmelerin seyri hakkında ipuçları veriyor.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv