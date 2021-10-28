NASA'dan Godzilla paylaşımı! Canavarı görebildiniz mi?

Tıpkı Dünya'daki bulutlar gibi, uzaydaki gaz ve toz bulutları da bazen tanıdık nesnelere, hatta popüler film yaratıklarına benzeyebilir. Cadılar Bayramı yaklaşırken ise NASA'nın aklında canavarlar var. Hatta ilk kez 1954 yapımı Godzilla filminde yer alan hayali canavar Godzilla var desek daha doğru olur.

GÖRÜNTÜDEKİ GODZİLLA'YI AÇIĞA ÇIKARDI

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, gaz ve tozla dolu bir bulutsunun muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. Görüntü, Spitzer Uzay Teleskobu'ndan elde edilen görüntülerle çalışan Caltech astronomu Robert Hurt tarafından işlendi. Görüntüde Godzilla'yı bulan da Hurt oldu, bulutsuyu Godzilla'ya benzetti.

"BANA GODZİLLA DİYE KÜKREYEN GÖZLER GÖRDÜM"

"Canavarı aramıyordum" diyen Robert Hunt, "Daha önce birçok kez göz attığım ama hiç yakınlaştırmadığım bir gökyüzü bölgesine tesadüfen baktım. Bazen bir alanı farklı şekilde kırparsanız, daha önce görmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Bana Godzilla diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm." ifadelerini kullandı.

Spitzer Uzay Teleskobu Ocak 2020'de emekli oldu, ancak bilim insanları evren hakkında yeni bilgiler için devasa veri setini incelemeye, Hurt ise ilgi çekici görüntüler aramaya devam ediyor.

"Bu, insanların Spitzer'ın yaptığı inanılmaz işlerle bağlantı kurmasını istediğimiz yollardan biri" diyen Hurt, "Gerçekten bir hikaye anlatabilecek ilgi çekici alanlar arıyorum. Bazen yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bir hikaye, bazen de Tokyo'daki dev bir canavar hakkında." dedi.

