HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA'dan heyecan verici keşif! Dünya'dan 100 ışık yılı mesafede, adı "TOI 700 e"

NASA'dan heyecan verici keşif! Dünya'dan 100 ışık yılı mesafede, adı "TOI 700 e"

12.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay bizleri şaşırtmaya devam ederken, yapılan önemli keşiflere bir yenisi daha eklendi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "TOI 700 e" adlı bir öte gezegen keşfetti. "TOI 700 e", Dünya'ya yaklaşık 100 ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönüyor. En önemlisi ise bu öte gezegen, yaşama elverişli olarak nitelendiriliyor.

NASA'dan heyecan verici keşif! Dünya'dan 100 ışık yılı mesafede, adı "TOI 700 e"

NASA'nın açıklamasına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nın "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfedildi.

"SUYUN ORADA VAR OLMASINA OLANAK SAĞLAYACAK MESAFEDE"

Dünya'ya yaklaşık 100 ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen "TOI 700 e" adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor.

thumbs_b_c_cd822d190cc8087694484fe36f633e5a

NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.

"BİR ÖNCEKİ KEŞİF 'TOI 700 D'DEN' YAKLAŞIK YÜZDE 10 DAHA KÜÇÜK"

Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.

Uzmanlar, daha önce "TOI 700" isimli sistemde "TOI 700 b, c ve d" olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.

Sevenlerini hüzne boğdu! "Bu son fotoğraf olabilir" Sevenlerini hüzne boğdu! "Bu son fotoğraf olabilir"

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.

ÖTE GEZEGEN AVCISI TESS

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den kritik karar! 3 ayda ikinci kez değişti, artık...Putin'den kritik karar! 3 ayda ikinci kez değişti, artık...
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyorSözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandıBakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı
Anahtar Kelimeler:
gezegen NASA

En Çok Okunan Haberler

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! Yıkımlar başladı

Erdoğan 'kesin korunacak hassas alan' ilan etmişti! Yıkımlar başladı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.