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NASA'dan heyecan yaratan şifreli paylaşım: Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

NASA, Twitter hesabından oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. NASA'nın söz konusu paylaşımında sadece ''Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?'' ifadeleri yer aldı. İnsanların korkmasına neden olan bu paylaşımın arkasındaki gerçek ise sonradan anlaşıldı.

NASA'dan heyecan yaratan şifreli paylaşım: Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?

NASA resmi Twitter hesabından oldukça sık paylaşımda bulunuyor. Genelde projeler, uzay araştırmaları ve yeni gelişmeler hakkında paylaşım yapan NASA, son olarak yaptığı paylaşımla ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira bu paylaşım, NASA'nın daha önce attığı hiçbir tweet'e benzemiyordu ve hiçbiri bu kadar gizemli değildi.

NASA'NIN ŞİFRELİ TWİTTER PAYLAŞIMI KORKUTTU

NASA, Twitter hesabı üzerinden şifreli bir tweet paylaştı. Şifreli diyoruz çünkü söz konusu tweette sadece Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu? (''PSST... Uh, did anyone hear.. that?") ifadesi yer aldı. Paylaşımda başka herhangi bir bilgi yoktu. Birçok insan NASA'nın bu tweeti yanlışlıkla attığını düşünse de kimileri, uzay araştırmalarında önemli bir yer tutan kurumun hesabından atılan bu tweeti korkutucu ve endişe verici buldu. Bazıları ise NASA'nın geçen hafta yaptığı Ay açıklamasına dair yeni bilgiler paylaşacağını düşündü. Fakat paylaşımın arkasındaki gerçek çok başkaydı.

NASA Twitter

NASA TEKİNSİZ SESLERİ DUYURMUŞ

Güneş Sistemi'nin tekinsiz seslerini içeren yeni bir Soundcloud çalma listesi yayınlandı. NASA resmi Twitter hesabının da bu çalma listesini duyurmak maksatlı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yani ortada endişe verici ya da korkutucu herhangi bir gelişme yoktu. NASA'nın söz konusu şifreli tweeti alıntılayıp ''korkutmak istemedik'' temalı yeni bir tweet daha paylaşmasıyla da NASA'nın tweetinin yanlış anlaşıldığı ortaya çıkmış oldu.


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