NASA'dan heyecan yaratan şifreli paylaşım: Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?

NASA resmi Twitter hesabından oldukça sık paylaşımda bulunuyor. Genelde projeler, uzay araştırmaları ve yeni gelişmeler hakkında paylaşım yapan NASA, son olarak yaptığı paylaşımla ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira bu paylaşım, NASA'nın daha önce attığı hiçbir tweet'e benzemiyordu ve hiçbiri bu kadar gizemli değildi.

NASA, Twitter hesabı üzerinden şifreli bir tweet paylaştı. Şifreli diyoruz çünkü söz konusu tweette sadece Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu? (''PSST... Uh, did anyone hear.. that?") ifadesi yer aldı. Paylaşımda başka herhangi bir bilgi yoktu. Birçok insan NASA'nın bu tweeti yanlışlıkla attığını düşünse de kimileri, uzay araştırmalarında önemli bir yer tutan kurumun hesabından atılan bu tweeti korkutucu ve endişe verici buldu. Bazıları ise NASA'nın geçen hafta yaptığı Ay açıklamasına dair yeni bilgiler paylaşacağını düşündü. Fakat paylaşımın arkasındaki gerçek çok başkaydı.

Güneş Sistemi'nin tekinsiz seslerini içeren yeni bir Soundcloud çalma listesi yayınlandı. NASA resmi Twitter hesabının da bu çalma listesini duyurmak maksatlı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yani ortada endişe verici ya da korkutucu herhangi bir gelişme yoktu. NASA'nın söz konusu şifreli tweeti alıntılayıp ''korkutmak istemedik'' temalı yeni bir tweet daha paylaşmasıyla da NASA'nın tweetinin yanlış anlaşıldığı ortaya çıkmış oldu.

We didn't mean to frighten. It's just that our new @SoundCloud playlist captures all the creaks and howls of our amazing universe and we want to share it all with you! This #NASAHalloween, enter the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN