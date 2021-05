NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Uzayda yankılanan sesi tüm dünyaya dinlettiler

Geçen ay, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar Dünya'ya ulaşmış büyük heyecan yaratmıştı.

NASA, yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı bilgisini geçmişti.

NASA tarafından dün yayınlanan fotoğraf ve videoda ise helikopterin beşinci uçuşunu yaptığı, helikopterin az da olsa sesinin duyulduğunu gösteren bir an paylaşıldı.

Tarihe geçecek anlar bunlarla sınırlı kalmadı. Helikopter ilk kez yeni bir iniş alanına uçtu ve uçuş 108 saniye sürdü. Helikopter ilk uçuşta 60 saniye havada durabilmişti. NASA yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen uçuşun uzayda yankılanan sesini insanlığa dinletti. Gelinen bu aşama, Mars'ta çalışan bir motorlu aracın ne tür yetenekler sağlayabileceğini araştırmaya odaklanacak.

Reaching new heights! The team celebrated the #MarsHelicopter’s latest flight. It climbed to a new height record of 33 ft (10 m) and had a flight time of 108 seconds. This one-way trip led us to a new base in the direction @NASAPersevere is heading. https://t.co/SCCKPvMEFl pic.twitter.com/KB28ET5bLW