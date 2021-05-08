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NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Uzayda yankılanan sesi tüm dünyaya dinlettiler

08.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA’nın Ingenuity helikopteri beşinci uçuşunu, 7 Mayıs'ta yaptı. Ajansın Perseverance aracındaki navigasyon kameralarından biri tarafından çekilen fotoğraflar ve video helikopterin ilk kez yeni bir iniş alanına uçtuğunu gösterirken helikopterin sesi de kayıtlara geçti.

NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Uzayda yankılanan sesi tüm dünyaya dinlettiler

Geçen ay, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar Dünya'ya ulaşmış büyük heyecan yaratmıştı.

NASA, yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı bilgisini geçmişti.

NASA tarafından dün yayınlanan fotoğraf ve videoda ise helikopterin beşinci uçuşunu yaptığı, helikopterin az da olsa sesinin duyulduğunu gösteren bir an paylaşıldı.

UÇUŞ 108 SANİYE SÜRDÜ

Tarihe geçecek anlar bunlarla sınırlı kalmadı. Helikopter ilk kez yeni bir iniş alanına uçtu ve uçuş 108 saniye sürdü. Helikopter ilk uçuşta 60 saniye havada durabilmişti. NASA yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen uçuşun uzayda yankılanan sesini insanlığa dinletti. Gelinen bu aşama, Mars'ta çalışan bir motorlu aracın ne tür yetenekler sağlayabileceğini araştırmaya odaklanacak.

GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

NASA yöneticisi Bob Pearce, ''Mars helikopterinin beşinci uçuşu, ajans için bir başka büyük başarı. Ingenuity'nin devam eden başarısı, başka bir gezegende bir uçağı uçurmak gibi gelecek konusunda bilgimizi daha da genişletme fırsatı veriyor'' dedi.

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TARİHE GEÇMİŞTİ

Ingenuity, 19 Nisan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1 dakikalık ilk başarılı uçuşu ile "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti. İngenuity'nin ilk uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla Dünya'ya iletilmişti. Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 adet pervane kullanmışlardı.

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