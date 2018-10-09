NASA'dan inanmayanlara yanıt!

NASA, neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulundu.
NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. 16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.
Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.
Ay'a hiç gidilmediğini dile getiren insanlara inat NASA, 10 binden fazla görüntü paylaştı. Eminiz bu görüntülere de photoshop diyen insanlar çıkacaktır bir yerlerden ancak NASA'nın oturup 10 bin foto üzerinden photoshop çalışması yapacak kadar da işsiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
NASA tarafından paylaşılan o karelere NASA'nın sayfasından erişebilirsiniz. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de NASA Ay'a gitti mi? gitmedi mi?
Kaynak: Teknolojioku
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