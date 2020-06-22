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NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı

Emekliliğe hazırlanan Hubble uzay Teleskobu iki yeni fotoğrafla uzayın büyüleyici yanını bir kez daha gözler önüne serdi. uzay teleskobu Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflar, Kelebek Nebulası olarak da adlandırılan NGC 6302'yi ve Kalkanböceği Nebulası diye adlandırılan NGC 7027'yi gösteriyor. Bunlar, bilinen en bulutsu nebulalar arasında yer alıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

2021 yılında görevi James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.

Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.

Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.

Dünya'dan 3 bin ışık yılı ötede Kuğu (Cygnus) takımyıldızı yakınındaki "NGC 7027" gezegen nebulasında tespit edilen molekül ilk kez uzayda gözlenmiş oldu.

SOFIA Bilim Merkezi Direktörü Harold Yorke, söz konusu gözlemin evrenin erken oluşum kimyasına dair bilinenleri teyit ettiğini belirterek, "Bu molekül aslında orada duruyordu. Ancak doğru konumda doğru araçlarla gözlenmesi gerekiyordu ve SOFIA bunu mükemmel şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

NASA, 265 Bin galaksiyi ‘Hubble Legacy Field’ isimli bir kareye sığdırmayı başardı. Söz konusu görsel, daha önce yayımlananlardan 30 kat daha fazla galaksiyi bizlere gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamada ise “En zayıf ve en uzak galaksiler, insan gözünün görebileceği ışığın on milyarda biri kadar bir parlaklığı yayıyor” ifadelerini yer verildi.

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