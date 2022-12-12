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NASA'dan 'kişisel bakım' anlaşması! Astronotları uzaydayken temiz tutmanın yeni yolları aranacak

12.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişisel bakım ürününün arkasındaki isim olan bir şirket, astronotları uzayda temiz tutmanın yeni yollarını araştırmak üzere Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) erişmesine de izin verecek. Anlaşma kapsamında uzayda 180 gün geçiren eski NASA astronotu Cady Coleman da stratejik danışman olarak hizmet verecek.

NASA'dan 'kişisel bakım' anlaşması! Astronotları uzaydayken temiz tutmanın yeni yolları aranacak

Uzaya çıkmak bizler için çok çok büyük bir adım olsa da, bu uzaya gidip gelmeyi rutin haline getirmiş bazı astronotlar için sıradan bir adım. Ancak uzaya çıkmak işin sadece bir parçası. Asıl önemli olan uzayda yaşama ayak uydurabilmek. Bu açıdan baktığımızda uzaya çıkan astronotların kişisel bakımı da önemli hale geliyor. Merkezi ABD New York'ta bulunan, kişisel bakım ürünleri üreten çok uluslu şirket ise bu hafta, tam da bu konuyla ilgili sürpriz bir duyuru yaptı.

NASA İLE ANLAŞMA İMZALANDI!

Gizmodo'nun haberine göre şirket, astronotları uzayda temiz tutmanın yeni yollarını araştırmak için NASA ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, astronotlar ister alçak Dünya yörüngesinde ister uzun süreli bir görevde olsun, astronotları uzaydayken temiz tutmanın yeni yollarını araştırmak için söz konusu şirket ile NASA arasında bir ilişki başlatıyor. Üstelik bu anlaşma, şirketin çözümlerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilmesini de sağlayacak.

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Şirket bir basın açıklamasında, daha az su gerektiren ağız bakımı ve cilt bakımı ürünleri ve uzay yolculuğunda yer alabilecek sürdürülebilir ambalajlar üzerinde çalışmakla ilgilendiğini kaydetti.

ESKİ ASTRONOT DA KADRODA

Eski astronot Cady Coleman, anlaşma kapsamında şirkete stratejik danışman olarak hizmet edecek. Coleman, uzayda 180 günü aşkın bir süre geçiren kişi olarak bakış açısını paylaşacak.

Şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tam olarak ne zaman kullanmayı planladığı şimdilik bilinmiyor.

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