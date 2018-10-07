HABER

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni iklim araştırması raporunu yayınladı. Raporda, 18'inci yüzyılda görülen 'Mini Buzul Çağı'nın tekrar yaşanabileceğine değinildi.

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'nın yayınladığı yeni iklim araştırması raporuna göre, yazı rekor sıcaklıklarla kapayan Dünya, tarihi bir soğuk yaşayacak. Hatta bu soğuklar, içinde olduğumuz Uzay Çağı’nın ‘Buzul Çağı’ olarak anılmasına yol açacak kadar etkili olabilecek.

Uzmanlar, Güneş’in en dış katmanında oluşan Güneş lekelerini ve Dünya’nın en üst atmosfer tabakası Termosfer’i inceledi. Termosfer’in soğuyup daraldığı, Güneş lekelerinin kaydedilmiş en düşük hareketlilikte olduğu belirlendi.

UZAY ÇAĞI'NIN REKOR SOĞUKLARI GELİYOR

Bu, şu anlama geliyor: 11 yıllık dönemler halinde azalıp çoğalan bu lekeler, iklim koşullarında belirleyici rol oynuyor. Lekelerin az gözlenmesi veya hiç gözlenmemesi, Dünya’nın sıcaklık seviyesini etkiliyor.

Termosfer Güneş’teki leke hareketliliği yüksek olduğunda ısınıyor, az olduğunda soğuyor. Uzmanlar, Güneş’te benzer bir uyku evresine 18’inci yüzyılda rastlandığını ve o dönemin tarihe ‘Mini Buzul Çağı’ olarak geçtiğini hatırlatarak “Süreç böyle devam ederse, birkaç ay içinde Uzay Çağı’nın rekor soğuklarına hazırlıklı olmalıyız” dedi. (Posta)

PARTNERParanın bereketi nasıl artar?Paranın bereketi nasıl artar?
First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorumFirst Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum
Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA mini buzul çağı dünya yeni iklim araştırması raporu

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasa nin gundeme gelme cabasi yazik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Bu görüntü Rusya'nın yanı başında çekildi! Tarihinin en büyüğü olacak

Bu görüntü Rusya'nın yanı başında çekildi! Tarihinin en büyüğü olacak

Kayıp Interpol Başkanı için Çin'den açıklama istendi

Kayıp Interpol Başkanı için Çin'den açıklama istendi

Trump'ın merakla beklediği oylama gerçekleşti! Senato kararını verdi

Trump'ın merakla beklediği oylama gerçekleşti! Senato kararını verdi

Kritik seçimde 2 aday öne çıkıyor: 'Brezilyalı Trump' mı? 'Osmanlı Torunu' mu?

Kritik seçimde 2 aday öne çıkıyor: 'Brezilyalı Trump' mı? 'Osmanlı Torunu' mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.