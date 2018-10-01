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NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını bildirdi.

NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
NASA dünya astreoid

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DÜNYANIN YAŞI 4.700.000.000. MİLYAR YAŞINDA.EN ESKİ İLK MODERN İNSAN FOSİLİ 300.000 YAŞINDA.ADEM İLE HAVVA TEZİ FAZLASIYLA 10.000 YAŞINDA.DİNLERİN GEÇMİŞİ 3.000 YIL.BEN BU RAKAMLARA BAKTIĞIMDA OL DEDİM OLDUN OKUS POKUS OLAYINI GÖREMİYORUM.BİRİLERİ BİZİ ÇOK KÖTÜ KANDIRMIŞ
korkulacak birşey yok. gelen har taş atmosfere girerek hızlı bir şekilde parçalanyor. gelse gelse 1 ila 5 kg arasında gelir. parçalanıyor çünkü.
Dostum parçalanıyor ama bu biraz büyük. Dinazorları yok eden göktaşı çapına bir bak istersen. Bu atmosfere girerse okyanusa çarparsa kıyı şeritleri silinir. Nüfus yarıya iner.
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