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NASA'dan Muğla paylaşımı: Vay be, güzelliğini yaşayın

07.12.2024 11:39
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Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı' su altı bitki örtüsü ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

NASA'dan Muğla paylaşımı: Vay be, güzelliğini yaşayın

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı' ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan azmak, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

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1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4-5 metreyi buluyor.

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'AZMAĞIN KORUNMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Azmak kenarında restoran işletmeciliği yapan Mehmet Aras, "Buranın dünyadaki önemini biliyoruz. NASA'nın da dikkatini çekmişti. Azmağın korunması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. NASA, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması, heyecan yarattı. Serbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen de 5 yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek için azmakta dalış yaptı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla NASA
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