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NASA'dan nefes kesen kareler! Türkiye'den de bir yer var

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

Çoğu kez bilmediğimiz gezegenlerin fotoğraflarını yayınlamasına alışkın olduğumuz NASA, bu kez dünyayı fotoğrafladı. Gezegenimizi farklı noktalardan görüntüleyen NASA takipçilerine yine eşsiz manzaralar sundu.Nefes kesen karelerin yer aldığı paylaşımın önceden yayınlanan karelerden tek farkı ise bilinmezlikten uzak olmasıydı.

Daha önceden de fotoğraflarını, videolarını gördüğümüz bölgelerin yer aldığı kareler bu kez NASA'nın uyduları tarafından fotoğraflandı. Binlerce metrelik uzunluktaki bölgeler bakın bulutların üzerinden nasıl ölümsüzleştirildi...

Her birini NASA görüntüledi

Hood Dağı (Oregon)
Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)
Etna Dağı (Sicilya)
Semien Dağları (Etiyopya)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)
Fuji Dağı (Japonya)
Tien Shan Dağları (Çin)
Brandberg Massif (Namibya)
Mauna Kea (Hawaii)
Anti Atlas Dağları (Fas)
Navajo Dağı (Utah)
Pacaya Volkanı (Guatemala)
Nanga Parbat (Pakistan)
Jefferson Dağı (Oregon)
Bolivya Andları
Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Sierra Nevada (İspanya)
Luquillo Dağları (Porto Riko)
Kazbek Dağı (Rusya)
Patagonya Andları (Arjantin)
Olimpos Dağı (Yunanistan)
Mont Blanc (İtalya ve Fransa)
Damavand Dağı (İran)
Everest Dağı (Nepal ve Çin)
Alpler (Avrupa)
Barberton Dağları (Güney Afrika)
Kalp Dağı (Wyoming)
Ulinta Dağları (Utah)
Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)
Shasta Dağları (Kaliforniya)
Karpat Dağları (Romanya)
Augustine Volkanı (Alaska)
Ağrı Dağı (Türkiye)
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NASA uydu fotoğraf

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