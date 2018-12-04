NASA'dan nefes kesen kareler! Türkiye'den de bir yer var

Daha önceden de fotoğraflarını, videolarını gördüğümüz bölgelerin yer aldığı kareler bu kez NASA'nın uyduları tarafından fotoğraflandı. Binlerce metrelik uzunluktaki bölgeler bakın bulutların üzerinden nasıl ölümsüzleştirildi...
Her birini NASA görüntüledi
Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)
Semien Dağları (Etiyopya)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)
Brandberg Massif (Namibya)
Pacaya Volkanı (Guatemala)
Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Luquillo Dağları (Porto Riko)
Patagonya Andları (Arjantin)
Olimpos Dağı (Yunanistan)
Mont Blanc (İtalya ve Fransa)
Everest Dağı (Nepal ve Çin)
Barberton Dağları (Güney Afrika)
Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)
Shasta Dağları (Kaliforniya)
Augustine Volkanı (Alaska)
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