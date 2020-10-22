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NASA'dan paylaşım: Ay ile ilgili heyecan verici bir haber paylaşacağız

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazartesi günü Ay ile ilgili “heyecan verici” bir gelişmeyi paylaşacağını duyurdu.

NASA'dan paylaşım: Ay ile ilgili heyecan verici bir haber paylaşacağız

NASA yaptığı son paylaşım ile gündemde.

Uzay ajansı Pazartesi günü Dünya'nın tek uydusu olan Ay ile ilgili “heyecan verici” bir açıklama yapacağını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda açıklamanın NASA'nın resmi web sitesi üzerinden canlı yayın olarak yapılacağı bilgisinin altı çizildi.

Uzay ajansı toplantının konusunun Ay olacağını açıklasa da konu ile ilgili bir detay vermeye yanaşmadı

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 26 Ekim'de açıklamanın yapılacağı toplantı TSİ 19.00'da başlayacak.

Toplnatıya NASA'nın astrofizik birimi direktörü Paul Hertz'in yanı sıra Jacob Bleacher, Casey Honnivall ve Naseem Rangwala'nın da katılacağı belirtildi.

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