NASA'dan Phobos paylaşımı! Patates gibi görünüyor

NASA, patates gibi görünen ilgi çekici bir fotoğrafı resmi Instagram hesabından paylaştı, ancak o bir patates değil. Mars'ın büyük uydusu olan Phobos'un ta kendisi.

PATATESE BENZEYEN PHOBOS'UN OLAĞANÜSTÜ GÖRÜNTÜSÜ

Instagram'da paylaşılan fotoğraf, Mars'ın büyük uydusu olan Phobos'u büyüleyici bir şekilde gösteriyor. Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının HiRISE kamerası tarafından çekilen görüntüde Phobos gerçekten de bir patates gibi görünüyor. Ancak NASA, Phobos'un her yüzyılda 1.8 metre hızla Mars'a yaklaştığını, 50 milyon yıl içinde Mars'a çarpabileceğini söylüyor.

PHOBOS VE DEIMOS

1877'de Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos'un kendisine ait bir atmosferi yok. Mars'ın Phobos'un dışında Deimos adında bir uydusu daha var. Bu isimler, Yunan mitolojisinde yer alan Ares'in oğulları Phobos ve Deimos'dan geliyor.

NASA'nın Phobos paylaşımı 1 milyondan fazla beğeni alarak büyük ilgi gördü.

