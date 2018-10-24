NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

Son olarak Antartika'da çekilen görüntüler yayınlayan NASA, Kutup bölgesine ait fotoğraflarla küresel iklimin etkisini gözler önüne serdi. Buzdağından kopan bir parçanın kasti kesilmiş gibi görünmesi hem uzmanları hem de fotoğrafı görenleri şaşırttı. NASA, önümüzdeki süreçte de bu buzdağı ile ilgili araştırmalara devam edeceğini açıkladı.

1 / 5 IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini bilgilendiriyor.

2 / 5 Kutup bölgesini gözlemlemek ve Dünya'nın küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı.

3 / 5 NASA uzmanlarına göre tablo görünümlü bu buz parçası, buzdağından yeni kopmuş ve şekil itibariyle dikdörtgeni andırması ilginç bir tesadüf.

4 / 5 Bu şekilde kasten kesilmiş gibi görünüyor, ancak bu dev buzdağı sadece doğanın güzelliğini muhteşem bir şekilde gösteriyor.