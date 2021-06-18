HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA: Dünya'nın Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı 14 yılda iki kat arttı

NASA: Dünya'nın Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı 14 yılda iki kat arttı

18.06.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Dünya’nın Güneş'ten gelen enerjiyi tutma miktarının "benzeri görülmemiş şekilde" artarak 2005-2019 yılları arasında ikiye katlandığını belirtti.

NASA: Dünya'nın Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı 14 yılda iki kat arttı

Söz konusu iki kuruluşun hazırladığı ortak raporda, uydu verileri kullanılarak Dünya’nın Güneş'ten gelen enerjinin ne kadarını ısı formunda tuttuğu ve ne kadarını uzaya geri saldığı ölçülüp arasındaki fark ortaya konuldu.

2005 ile 2019 arasında, "enerji dengesizliği" olarak bilinen ısı tutumunun neredeyse iki katına çıktığı vurgulanan raporda, bu durumun okyanus, hava ve karaların hızlıca ısınmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Dünya’nın Güneş'ten metrekare başına yaklaşık 240 vat enerji aldığı, 2005 ölçümlerinde bunun yaklaşık 239,5'ini uzaya geri yaydığı görülürken, metrekare başına yarım vatlık "enerji dengesizliği"nin 2019’da yaklaşık 1 vata çıktığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu enerji dengesizliğine, atmosferde artan metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının yanı sıra bulut örtüsü ile denizlerdeki buz tabakasının azalmasının ve güneş ısısını tutan su buharlaşmasındaki artışın neden olduğuna işaret edildi.

NASA yayınladı! Ganymede'i ilk kez bu kadar yakından göreceksinizNASA yayınladı! Ganymede'i ilk kez bu kadar yakından göreceksiniz

"DÜNYA BEKLENENDEN DAHA HIZLI ISINIYOR"

Raporun baş yazarı NASA bilim adamı Norman Loeb, "Artışın büyüklüğü eşi benzeri görülmemiş bir şey. Dünya beklenenden daha hızlı ısınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AKLIN ALAMAYACAĞI KADAR BÜYÜK"

Dünya’da absorbe edilen ısının "aklın alamayacağı kadar büyük olduğuna" işaret edilen raporun ortak yazarı, NOAA’dan Gregory Johnson da söz konusu enerji artışının, her saniyede Hiroşima'ya atılan 4 atom bombasına veya dünyadaki her insanın aynı anda 20 elektrikli çaydanlık kullanmasına eş değer olduğunu ifade etti.

Loeb ve Johnson, dünyadaki enerji dengesizliğinin bu şekilde devam etmesi halinde gelecek yıllarda sıcaklığın daha da artmasının ve iklim değişikliğinin toplumların yaşamını etkileyecek şekilde kendini göstermeye başlamasının beklendiği uyarısında bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Kritik görüşmenin ardından sert mesajKritik görüşmenin ardından sert mesaj

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.