HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA duyurdu! Tam güneş tutulması gerçekleşecek ancak sadece Antarktika’dan görülebilecek

NASA duyurdu! Tam güneş tutulması gerçekleşecek ancak sadece Antarktika’dan görülebilecek

04.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün tamamı yalnızca Antarktika’dan görülebilen tam Güneş tutulmasının gerçekleştiğini duyurdu.

NASA duyurdu! Tam güneş tutulması gerçekleşecek ancak sadece Antarktika’dan görülebilecek

NASA’dan yapılan açıklamada, bugün yalnızca Antarktika’dan görülebilen tam Güneş tutulmasının gerçekleştiği belirtilerek, bazı yerlerde izleyicilerin ‘tam Güneş tutulmasını’ görmek yerine ‘parçalı Güneş tutulması’ görebilecekleri ifade edildi.

Parçalı Güneş tutulmasının Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında meydana geldiği ve Güneş’in, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi göründüğü belirtilen açıklamada, “Saint Helena Adası, Namibya, Lesotho, Güney Afrika, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Crozet Adaları, Falkland Adaları, Şili, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın bazı bölgelerindeki izleyiciler 4 Aralık’ta parçalı Güneş tutulması görecekler” denildi.

Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasında hareket ederek, bazı bölgelerde Güneş’in ışığını tamamen veya kısmen engelleyerek Dünya’nın üzerine gölge düşürür. ‘Tam Güneş tutulmasının’ gerçekleşmesi için Güneş, Ay ve Dünya’nın doğrudan bir çizgide olması gerekir.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Bilim insanlarından büyük başarı! Milyarlarca hayvanın öldürülmesinin önüne geçilecekBilim insanlarından büyük başarı! Milyarlarca hayvanın öldürülmesinin önüne geçilecek
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Kılıçdaroğlu: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

Kripto parada sert düşüş! Bitcoin eridi

Kripto parada sert düşüş! Bitcoin eridi

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.