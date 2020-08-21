NASA duyurdu: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı var!

Uluslararası Uzay İstasyonu insanlığın ürettiği en pahalı yapı. Dünya'nın yaklaşık 400 km yükseğinde bulunan böylesine pahalı bir yapıyı kontrol etmek ise takdir edersiniz ki pek kolay değil. Bunun için çeşitli sensörlerden yardım alınıyor. Bu sensörler, istasyonu sürekli takip ederek sorunları erkenden tespit etmeye çalışıyor. Tıpkı NASA'nın blog yazısında açıkladığı hava kaçağı sorununda olduğu gibi.
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda normalin üzerinde bir hava sızıntısı yaşandığını açıkladı. Henüz hava sızıntısının kaynağı belli değil ancak ISS'de bulunan bir astronot ve iki kozmonot hava sızıntısının kaynağını arıyor.
Hava sızıntısı için Rus ve Amerikan uzay ajansları kaynağı izole etmek, tanımlamak ve potansiyel olarak onarmak için bir plan üzerinde çalışıyorlar. Bu plana göre ISS'deki NASA astronotu Chris Cassidy ila Roscosmos kozmonotları Ivan Vagner ve Anatoly Ivanishin, hafta sonu boyunca ISS'in Zvezda servis modülünde bulunacak. Plan ışığında istasyondaki bölümler sırayla kapatılarak sızıntı miktarı kontrol edilecek. Böylece sızıntının hangi bölümden kaynaklandığı anlaşılacak. Sızıntının kaynağı tespit edildiğinde ise ISS'deki astronotlar ve kozmonotlar tamire başlayacak.
ISS'deki hava kaçağı önlenemez bir boyuta ulaşırsa, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kitlenmiş bulunan Soyuz MS-16 uzay aracı devreye girecek. Astronotlar ve kozmonotlar Soyuz MS-16'ya binerek ISS'den kaçacak. Ancak NASA'ya göre böyle bir ihtimal bulunmuyor. Zira NASA, sızıntının mürettebat veya uzay istasyonu için acil bir tehlike oluşturmadığını söylüyor.
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