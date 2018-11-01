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NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracı Dawn ile iletişimin kesildiğini duyurdu. NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu.

NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

NASA'dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn'un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ ARACINI KAYBETTİ

Dawn'un sessizliğe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu.

Hem Kepler'in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn'un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi.

İLK OLMUŞTU

Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres'in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi'nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu.

(AA)

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