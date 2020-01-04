NASA endişeli: ASTERIA uzay aracı ile bağlantı kesildi!

NASA, Güneş Sistemi’mizin içindeki gezegenler üzerinde araştırmalarını sürdürürken bir yandan da Güneş Sistemi’mizin dışındaki gezegenlerin keşfi için de çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli yapı taşlarından biri de ASTERIA uzay aracı. Bir çanta büyüklüğünde olan ASTERIA uzay aracı, hali hazırda uzay boşluğunda bulunuyor ve ötegezegenler hakkında NASA’ya bilgi sağlıyordu. Sağlıyordu diyoruz çünkü NASA, ASTERIA uzay aracı ile olan tüm bağlantısını kaybetti.



NASA ASTERIA İLE İLETİŞİM KURAMADIKLARINI AÇIKLADI

NASA yaptığı açıklama ile ASTERIA uzay aracı ile 5 Aralık 2019 tarihinden beri bağlantı kurulamadığını, uzay aracıyla iletişimin kaybedildiğini duyurdu. Uzayla buluşmasının ardından önemli sonuçlar elde eden uzay aracının kaybolmasından dolayı NASA başta olmak üzere ASTERIA programının yöneticisi Lorraine Fesg de oldukça üzüntülü.

‘’ASTERIA İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’’

Lorraine Fesq, ASTERIA uzay aracının fırlatılışından sonraki ilk üç aylık döneminde ve 2017’den beri süregelen genişletilmiş misyonunda önemli bulgular elde ettiğini ancak ASTERIA ile iletişimi kaybettiklerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Fesq, kendisinin ve ekibinin üzülmelerine rağmen kübik bir uydu olan ASTERIA’nın başardıklarıyla heyecan duyuyor ve henüz vazgeçmiş de değiller.