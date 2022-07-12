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NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı! '13 milyar yıllık sırlara ulaşacak'

12.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın James Webb Teleskobu'ndan ilk renkli görüntüyü ABD başkanı Joe Biden kamuoyuyla paylaştı. NASA yetkilileri, Biden'a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verirken Biden, "Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika'nın büyük şeyler yapabileceğini gösterecek ve özellikle Amerikalı çocuklara hiçbir şeyin bizim kapasitemizin üzerinde olmadığını anımsatacak" dedi. NASA Direktörü Bill Nelson ise söz konusu teleskopun, evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı! '13 milyar yıllık sırlara ulaşacak'

ABD Başkanı Joe Biden, James Webb Uzay Teleskobu'ndan Dünya'dan yaklaşık 4 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan çarpıcı bir gökada kümesinin ilk görüntüsünü yayınladı. Beyaz Saray'da düzenlenen törende NASA yetkilileri, Biden'a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verdi.

Biden, burada yaptığı konuşmada, NASA'nın 12 Temmuz'da yapacağı detaylı fotoğraf ve veri paylaşımının tarihi nitelikte olacağının altını çizdi. Söz konusu fotoğrafların ABD'nin gücünün bir göstergesi olacağını belirten Biden, "Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika'nın büyük şeyler yapabileceğini gösterecek ve özellikle Amerikalı çocuklara hiçbir şeyin bizim kapasitemizin üzerinde olmadığını anımsatacak." değerlendirmesinde bulundu.

EN DERİN VE EN NET FOTOĞRAF

Biden'ın konuşmasının ardından daha önce insan gözüyle görülmemiş galaksilerin bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf, bugüne kadar evrendeki galaksilere ilişkin çekilen en derin ve net fotoğraf olma özelliği taşıyor.

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JAMES WEBB GEZEGENLERDE YAŞAMI ARAŞTIRACAK

NASA Direktörü Bill Nelson ise fotoğrafın paylaşılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz bundan 100 yıl önce tek bir galaksi olduğuna inanıyorduk, şimdi sayısız milyarlarca galaksi ve güneş olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu teleskopun, evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını belirten Nelson, James Webb teleskopunun gezegenler üzerinde yapacağı kimyasal incelemeler ile bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını da belirlemeye çalışacağını söyledi.

DAHA FAZLA FOTOĞRAF PAYLAŞILACAK

NASA, 12 Temmuz'da James Webb Uzay Teleskopu'ndan daha çok fotoğraf ve veriyi, kamu oyu ile paylaşacak. NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskop olan ancak 31 yaşına gelmesi nedeniyle çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor. Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evren tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

(AA)

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