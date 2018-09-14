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NASA Florence Kasırgası'nın uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

ABD’nin doğu kıyılarına vuran Florence Kasırgası etkisini göstermeye başladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da Florence Kasırgası'nın uzaydan çekilen videosunu paylaştı.

ABD'nin günlerdir hazırlandığı, Florence kasırgası şiddetli yağış ve rüzgarla doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Yetkililer kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 4’den 2’ye düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunuyor. Kasırganın rüzgar hızı 130 ile 300 kilometre arasında değişiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da bu fırtınanın uzaydan çekilmiş bir videosunu paylaştı. Görüntülerde Florence Kasırgası'nın dünya yüzeyinde ilerleyişi görülüyor. NASA'nın bu paylaşımı sosyal medyada da ilgi gördü.

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Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
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Anahtar Kelimeler:
NASA Florence Kasırgası uzay

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