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NASA o planı devreye sokuyor! Peki işe yarayacak mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

NASA, göktaşlarının gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimaline karşı başlattığı hazırlıklar kapsamında önümüzdeki yıl bir uzay aracını fırlatmayı planlıyor.

NASA o planı devreye sokuyor! Peki işe yarayacak mı?

Uzay aracı, Dünya'ya yaklaşan asteroidlere çarparak yönlerini değiştirme görevini üstlenecek.

Her yıl Dünya'nın yakınından onlarca asteroid geçiyor. Çarşamba günü Dünya'nın yaklaşık 6 milyon kilometre yakınından geçmesi beklenen 1998 OR2 adlı göktaşı da bunlardan biri. Bilim insanlarına göre 2,4 kilometre çapındaki göktaşı, Dünya'ya çarpması halinde yeryüzünde 10 km çapında bir krater açma potansiyeline sahip.

1998 OR2 göktaşının Dünya'nın yakınından geçecek olması bir endişe yaratmıyor. İnsanlık için asıl tehlike olan durum, söz konusu göktaşının Dünya ile birlikle Güneş'in yörüngesinde hareket ediyor olması.

Bu durumda bugün olmasa da gelecekte bir göktaşının Dünya'ya çarpacağı tahmin ediliyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için hazırlıklarına başlayan NASA, yeryüzüne yaklaşan asteroidleri belli bir mesafede iken bir çarpmanın etkisiyle başka tarafa yönlendirmek istiyor.

Double Asteroid Redirection Test (DART) adı verilen projeye göre uzay aracı, birbirinin yörüngesinde hareket eden iki göktaşından birine çarpacak ve yörüngesinin değişip değişmediğini test edecek.

Güneş Sistemi'nde yüz binlerce göktaşının bulunduğunu belirten NASA'dan Lindley Johnson, National Geographic'e yaptığı açıklamada, Dünya için tehdit oluşturan ortalama 2 bini aşkın asteroid olduğunu söylüyor.


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