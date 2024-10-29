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NASA, Güneş’teki dev patlamayı görüntüledi! Navigasyon sistemleri ve elektrik şebekeleri için uyarı geldi

29.10.2024 18:54
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NASA, Güneş'te bir patlamayı daha görüntülediğini açıkladı. NASA'dan yapılan açıklamada, patlama nedeniyle elektrik şebekeleri ve navigasyon sistemlerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

NASA, Güneş’teki dev patlamayı görüntüledi! Navigasyon sistemleri ve elektrik şebekeleri için uyarı geldi

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirve yapan güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu bildirildi.

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ASTRONOTLAR VE UZAY ARAÇLARI İÇİN DE RİSK TEŞKİL EDİYOR

Yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlamanın, X1.8 sınıfında kategorize edildiği aktarıldı.

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalarda, ‘X sınıfı’ en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilirken, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Güneş NASA
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