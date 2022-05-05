NASA, Helga ile Zohar'ı Ay’a gönderiyor! Biri yelek giyecek, diğeri giymeyecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay radyasyonunun kadın astronotlar üzerindeki etkisini test etmek için tuhaf bir deney başlatmaya karar verdi. NASA, Ay'a iki cansız manken gönderecek. Bu mankenlerin adı ise Helga ve Zohar.

KADIN VÜCÜDUNU TAKLİT EDİYORLAR

DailyStar'ın haberine göre; Fantom adı verilen Helga ve Zohar mankenleri, Artemis I mekiği ile yaklaşık altı hafta boyunca Ay'ın çevresini dolaşacak. Yetişkin bir kadının insan kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden üretilen mankenler, Ay'a kadın astronot gönderme görevi öncesinde, uzay radyasyonunun yetişkin kadınlar üzerindeki etkilerini test etmek için kullanılacaklar.

Helga ve Zohar, yaklaşık 10 bin özel sensörle kaplanacak. Bunlar, uzay radyasyonunun etkileri hakkında veri toplayacak ve sonraki Ay görevlerinde kadın astronotları güvende tutmak için kullanılacak. Mankenlerden biri, ne kadar etkili olduğunu test etmek için “AstroRad” isimli yeni geliştirilmiş bir radyasyon koruma yeleği giyecek. Mankenler Ay'da yürümeyecek, bunun yerine Artemis I mekiğinde kalacaklar.

Görev, radyasyona maruz kalmanın kadınlarda kansere ve kısırlığa neden olma olasılığının daha yüksek olduğunu öne süren araştırmalara dayanıyor.

MİSYONLAR SIRASINDA MARUZ KALMA SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK OLABİLİR

NASA yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Dünya'daki insanların deneyimlediğinden yaklaşık 50 kat daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalıyor. Dünya'nın manyetik alanından ve gezegenler arası uzaydan daha uzakta, keşif misyonları sırasında radyasyona maruz kalma seviyesi çok daha yüksek olabilir (150 kata kadar). Yüksek miktarda radyasyona maruz kalan insanlar, Akut radyasyon sendromundan gelecekte kanser olmaya kadar değişen hem akut hem de kronik sağlık sorunları yaşayabilir." dedi.

NASA, Helga ve Zohar'ın Ay'a yolculuklarına ne zaman başlayacaklarını henüz doğrulamadı.



