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  4. NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldığını duyurdu

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldığını duyurdu

04.06.2024 22:12
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldığını duyurdu

NASA’dan yapılan açıklamada, uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990 YILINDA YÖRÜNGEYE OTURTULMUŞTU

1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor. Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hubble uzay teleskobu
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