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  4. NASA, IXPE'yi uzaya gönderdi! En sıra dışı nesneler hakkında bilgi verecek

NASA, IXPE'yi uzaya gönderdi! En sıra dışı nesneler hakkında bilgi verecek

09.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) IXPE aracı, SpaceX'in roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderildi. 3 teleskoplu bir gözlem aracı olarak öne çıkan IXPE, NASA'dan Thomas Zurbuchen'e göre uzaydaki en sıra dışı ve heyecan verici nesneler hakkında bilgi verecek.

NASA, IXPE'yi uzaya gönderdi! En sıra dışı nesneler hakkında bilgi verecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanan 3 teleskoplu gözlem aracı IXPE’yi, Elon Musk’ın kurduğu SpaceX üretimi bir roket ile uzaya gönderdi.

YÖNRÜNGEDE GÖRÜNTÜLEME POLARİMETRİSİNİ KULLANACAK

Muadillerine kıyasla 188 milyon dolar gibi düşük bir maliyetle üretilen IXPE’yi taşıyan Falcon 9 roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yerel saat ile 01.00’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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IXPE’nin bilim insanlarına, başka hiçbir teleskopun ulaşamayacağı veriler ve görüntüler sunabileceği bir teknik olan, yörüngede görüntüleme polarimetrisini kullanması bekleniyor.

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IXPE hakkında açıklamalarda bulunan NASA’nın Bilim Misyonu Departmanı yönetiminden Thomas Zurbuchen, “Bize uzaydaki en sıra dışı ve heyecan verici nesneler hakkında bilgi verecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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