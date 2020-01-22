HABER
  4. NASA Mars'a göndereceği araca isim arıyor!

NASA Mars'a göndereceği araca isim arıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

NASA'nın Mars'ta görev yapacak yeni aracı için geri sayım devam ediyor. Uzay ajansı çalışmalarını sürdürürken aracın adının belirlenmesi için yeni bir kampanya başlattı. Finale kalan 9 isim arasından dünya çapında bir oylama ile aracın yeni adı seçilecek.

NASA Mars'a göndereceği araca isim arıyor!

NASA, geçen yıl herkese adını Mars'a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olmuştu.

Umut Yıldız, Türkiye'nin 2.5 milyon kişilik başvuruyla sürece damga vurmasını sağlayan bir isimdi. NASA, daha önce de olduğu gibi aracın adı için ABD'de bir oylama yaptı.

Önerilen isimlerden 9'u finale kaldı. Uzay ajansı şimdi de bu 9 isim arasından birini belirlemek dünya çapında oylama başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
'Gizemli virüs' nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi'Gizemli virüs' nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi
Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engelTürkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Mars araç isim

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
HGY VEYA MCT OLABİLİR
bence RTE olmalı
ayhan veya şeref te olabilir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ülkede bir yılda en az 35 bin cinayet işlendi!

O ülkede bir yılda en az 35 bin cinayet işlendi!

Sudan'da aslanların ölüm kalım savaşına sosyal medyadan destek geldi

Ölümün kıyısında yaşam! Sosyal medyayı sallayan olay

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunu hacklendi mi?

'Gizemli virüs' nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi

'Gizemli virüs' nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

Miçotakis: Eğer Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse...

Miçotakis: Eğer Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.