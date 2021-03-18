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  4. NASA, Mars kaşifi Perseverance'ın yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

NASA, Mars kaşifi Perseverance'ın yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı

18.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance’in yüzeydeki sürüşü sırasında kaydedilen ilk sesi yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay aracı, taşıdığı hassas mikrofon ile bir ilke imza atarak kızıl gezegen yüzeyindeki ilerleyişinin sesini kaydetti.

TEKERLEKLERİN GÜRÜLTÜSÜ DUYULUYOR

NASA tarafından paylaşılan ses kayıtlarında uzay aracının tekerleklerinin, yüzeyle etkileşiminden kaynaklanan sesi, yüksek tizde bir gürültü ile duyuluyor. Perseverance’in Mars arazisinde gezinirken oldukça gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

NASA’nın Güney California’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda görevli mühendis Vandi Verma, "Pek çok insan görüntüleri gördüklerinde tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Aslında bu tekerlekler kayaların üzerinde ilerlerken çok gürültü çıkarıyor" dedi.

Paylaşılan ilk kayıt, orijinal ve filtrelenmemiş sesten oluşuyor. Perseverance’ın sürüş sesi, giriş ve iniş (EDL) mikrofonu tarafından kaydedildi. EDL sisteminin mühendisi Dave Gruel, Mars kaşifinin yüzeydeki sürüşü sırasında çıkardığı ses için, "Arabamı sürerken bu sesleri duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım. Ancak duyduklarınızı ve bunların nerede kaydedildiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırırsanız bu mükemmel bir anlam ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Mars Perseverance

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