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NASA Mars Keşif Aracını Uzaya Fırlattı

30.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Otomobil büyüklüğünde 6 tekerlekli araç Mars’a mini bir helikopter konuşlandırması ve Güneş’e en uzak dördüncü gezegende gelecekteki insanlı misyonlar için ekipman testi yapacak. Perseverance’ın Mars’a gelecek Şubat ayında ulaşması bekleniyor

NASA Mars Keşif Aracını Uzaya Fırlattı

NASA yeni nesil keşif aracı Perseverance’ı, Mars’ta geçmişte hayat olup olmadığının izlerini araştırmak için uzaya gönderdi. Robot şeklindeki gezici araç, Atlas 5 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

Otomobil büyüklüğünde 6 tekerlekli araç Mars’a mini bir helikopter konuşlandırması ve Güneş’e en uzak dördüncü gezegende gelecekteki insanlı misyonlar için ekipman testi yapacak. Perseverance’ın Mars’a gelecek Şubat ayında ulaşması bekleniyor.

NASA’nın Mars yüzeyinde dokuzuncu seferinde fırlatma için kullanılan Atlas 5 roketi, Amerikan savunma sanayi şirleti Lockheed Martin ile havacılık şirketi Boeing’in ‘’Birleşik Fırlatma İttifakı’’ tarafından tasarlandı.

Kelime anlamı “azim” olan Perseverance'ın Florida eyaletindeki Okeechobee Gölü'nden biraz daha küçük olan ve Jezero Krateri olarak bilinen, 250 metre derinliğe sahip, eskiden bir nehir deltası ve gölün bulunduğu alana iniş yapması planlanıyor.

Yedi dakikalık dehşet

Aracın Mars yüzeyine erişebilmesi için gezegenin puslu kızıl gökyüzünden aşağıya doğru inişe geçmesi gerekiyor. ''Yedi dakikalık dehşet'' olarak tanımlanan bu süre, Mars'a uzay aracı indirmenin en zor ve en riskli kısmı.

Mars’a bu ay içinde Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri de insansız uzay araçları göndermişti.

Perseverance, “Ingenuity” adı verilen yaklaşık 2 kilogram ağırlığında uzaktan kumandalı bir keşif helikopterini de beraberinde kızıl gezegene götürüyor.

Perseverence'ın iniş yapacağı Jezero Krateri, kayalıklar, uçurumlar, kum tepeleri ve çukurluk alanlarla kaplı. Bu oluşumların herhangi biri, iniş esnasında Perseverance'ın Mars misyonunun daha başlamadan sona ermesine neden olabilir. Ancak yeni kılavuz ve paraşüt tetikleme teknolojisi, aracı bu gibi tehlikelerden uzak tutmayı hedefliyor. Dünya üzerindeki yeryüzü kontrolörleri, Dünya ve Mars arasındaki radyo dalgası iletiminin tek yönde 10 dakika sürmesi nedeniyle mecburen beklemek zorunda kalacak.

Ancak 60 olası iniş sahasını değerlendiren uzmanlara göre Jezero Krateri, tüm bu riskleri almaya değer.

Jerezo, bundan 3 buçuk milyar yıl önce Mars yüzeyinin suyla kaplı olduğu alan olarak değerlendiriliyor. Suyun olduğu yerde yaşamın da olduğu varsayılırsa iniş için Jezero'nun tercih edilmesinin yerinde olduğu anlaşılıyor. Uzmanlara göre Mars'ta yaşam sadece mikrobik düzeyde, kraterin en dibinde kaygan, ince bir katman üzerinde varolmuş olsa da bu mikroplar, geriye, çökelti tabakalarının üzerinde ipucu niteliğinde işaretler bırakmış olabilir. Perseverance, bu gibi biyolojik işaretler taşıyan taş ve kaya parçaları bulmaya çalışacak.

Kayaların içinde delik açacak olan araç, titanyum tüpler içinde yarım kiloya kadar taş numuneleri depolayacak. Bu numuneler daha sonra bir başka gezici araç tarafından toplanacak. Titanyum tüpler, Dünya'daki mikropların numuneleri kirletmesini önlemek için süper-sterilizasyondan geçirildi.

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