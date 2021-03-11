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  4. NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

11.03.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance’in lazer atışları yoluyla kaydederek gönderdiği ilk sesi yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Uzay aracı, lazer atışları yoluyla kaydettiği ilk sesi dünyaya gönderdi. Sesin Perseverance’in üzerinde bulunan özel SuperCam ile kaydedildiği ifade edildi.

NASA’nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, "Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz.

SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip" denildi.

MARS RÜZGARINI DA DUYMUŞTUK

NASA şubat ayının sonunda da Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki rüzgarın sesini ilk kez paylaşmıştı.


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